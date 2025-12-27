Lenkerin fuhr Stufen bei Lehener „Lichthaus“ hinab

Umtausch wird weniger, Gutschein-Geschäft boomt
Ansturm nach Feiertag
Zumindest ist der Unfall glimpflich ausgegangen: Eine Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Fahrzeug im Salzburger Stadtteil Lehen zu früh von der Straße ab und landete beim Stufenabgang des Lichthauses ...
Etwas zu früh abgebogen ist diese Lenkerin eines Luxusklasse-SUV: Die BMW-Fahrerin fuhr stadteinwärts und wohl irrtümlich die Stufen beim sogenannten „Lichthaus“ im Salzburger Stadtteil Lehen hinunter. Das Fahrzeug blieb stecken und war manövrierunfähig.
Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte die Unfallstelle. Der ÖAMTC rückte zum Bergen des Autos aus. Die Lenkerin wurde bei dem unglücklichen Unfall nicht verletzt, das Fahrzeug erlitt einen mittelgroßen Blechschaden.
