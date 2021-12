US-Airlines warnen: 5G könnte zu Flug-Chaos führen

In den USA sollen am 5. Jänner weitere 5G-Frequenzen für die Mobilfunker freigegeben werden. Doch es regt sich Widerstand in der Luftfahrtbranche: Airlines warnen, dass 5G-Mobilfunk auf Frequenzen des sogenannten C-Bandes Instrumente in Passagierjets beeinträchtigen könnten. Sie befürchten Verspätungen, die Milliarden kosten.