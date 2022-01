Novelle bringt Rückkehr der Wohnzimmertests

Auch letztgenannte Antigentests sind ab Freitag wieder überall dort zulässig, wo ein 3G-Nachweis benötigt wird - was in den meisten Fällen sowieso nur der eigene Arbeitsplatz sein dürfte. Denn der Lockdown für Ungeimpfte wird bis 30. Jänner verlängert. Im Handel, Gastronomie sowie in so gut wie allen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt mittlerweile sowieso 2G oder sogar mancherorts 2G plus.