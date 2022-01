Nationalrat: Türkis-grüne Steuerreform beschlossen

Im Schatten der Impfpflicht hat der Nationalrat am Donnerstag eines der Prestigeprojekte der Koalition, die ökosoziale Steuerreform, beschlossen. Sie bringt eine CO₂-Bepreisung samt Klimabonus, aber auch eine Senkung von Körperschafts- und Einkommenssteuer. Während die Koalition in der Debatte davor in Superlativen schwelgte und von einem „großen Werk“ sprach, fand die Opposition so einiges auszusetzen. So sei die Steuersenkung laut SPÖ nur für „große Konzerne“ gemacht, die FPÖ sieht beim Klimabonus ein „Bürokratiemonster“.