93-Jährige von 83-Jährigem mit Pkw gestreift

Ein 83-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw auf der L 215 von Wiesing kommend in Richtung Jenbach unterwegs. Zum selben Zeitpunkt überquerte die 93-jährige Kroatin auf einem Schutzweg die Schalserstraße in Jenbach in Richtung Nordwesten. Vermutlich aufgrund der zu diesem Zeitpunkt tief stehenden Sonne und der dadurch einhergehenden Sichtbeeinträchtigung dürfte der Pkw-Lenker die Fußgängerin nicht gesehen und mit dem linken Außenspiegel touchiert haben.