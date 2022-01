Maturanten sind über Streiks uneins

Die Wogen gehen hoch rund um die bevorstehende Matura. Noch am Dienstag gab es auch an Salzburgs Schulen die ersten Warnstreiks. Nächsten Mittwoch sollen weitere folgen, sollte es keine der geforderten Änderungen vonseiten der Politik geben. Doch nicht alle Maturanten sehen in Protesten den richtigen Weg.