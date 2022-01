Das rät Katzenberger ihrem Mann nach Dschungel-Aus

Daniela Katzenberger ist von der Riesenaufregung um ihren Mann Lucas Cordalis völlig überrumpelt. Nachdem seine Corona-Infektion bekannt wurde, ging ihr Handy vor Nachrichten richtig über. Deshalb wandte sie sich via Instagram-Storyvideo an ihre Follower und erklärte, dass es keinen Anlass zur Sorge gebe. Ihr Mann sei schon länger in Südafrika.