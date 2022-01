Mordversuch aus Eifersucht: „War meine Prinzessin“

Der Angeklagte redet gern und laut. Gerichtssituationen ist er schließlich gewöhnt - er hat es bereits auf 22 Vorstrafen gebracht. „Ich hatte so viel Pech in der Liebe“, erzählt er von etlichen gescheiterten Beziehungen. „Die Frauen nutzen meine Gutmütigkeit aus.“ Auch eine 26-Jährige, mit der er ganze acht Wochen zusammen war, ehe sie einen neuen Freund bevorzugte. „Sie war meine Prinzessin- und dann das!“ Also zog der 35-Jährige bei einer Auseinandersetzung ein langes Messer. Laut Anklage stach er gezielt zu, verletzte den Nebenbuhler schwer, auch die Ex erlitt Schnittwunden. Laut Angeklagten war es Notwehr: „Ich hab leider Gottes leicht zugestochen.“ Der Prozess dürfte den ganzen Tag dauern.