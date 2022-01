Ehepaar landet mit Pkw in Straßengraben - Frau tot

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Reschenstraße bei Pfunds in Tirol ereignet: Der Pkw eines Ehepaares aus der Schweiz prallte aus noch unbekannter Ursache gegen eine Brücke und landete im Straßengraben. Für die Frau am Beifahrersitz kam leider jede Hilfe zu spät.