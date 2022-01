Erblindet, aber voller Lebensfreude!

Doch ihr Kämpferherz gab nicht auf

„Ich habe es so weit geschafft, dass ich sogar ohne Begleitperson auf Kur gegangen bin“, erzählt sie. „Zahlreiche Anstalten haben mich abgewiesen, alleine würden sie mich nicht aufnehmen – die Kuranstalt Heilmoorbad Schwanberg in der Steiermark gab mir dann aber eine Chance“, so die Klagenfurterin. Und in zwei Wochen zieht sie sogar in ihre eigene Wohnung. „Ich spiele Gitarre und lerne Keyboard. Außerdem arbeite ich auch am Computer“, schildert Tauchhammer voller Freude.