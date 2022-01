Freie Bahn für die Wälderhalle in Andelsbuch

„Dank überschaubarer Dimensionen fügt sich der Bau optimal in die Umgebung ein und ist später im geplanten Gewerbegebiet gut eingebettet“, ist Hans Metzler überzeugt. Mit der Umwidmung ist für uns nun die notwendige Planungssicherheit gegeben, sodass wir in die Umsetzungsphase starten können. In Kürze wird die Ausschreibung und vermutlich schon im Frühsommer der Spatenstich erfolgen.