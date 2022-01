Verfahren gegen Terrorverdächtigen eingestellt

Paukenschlag im Fall eines mutmaßlichen Terror-Komplizen des Attentäters von Wien: Nach rund eineinhalb Jahren an intensiven Ermittlungen hat die Schweizer Justiz das Verfahren gegen einen nach dem Anschlag in Österreichs Bundeshauptstadt verhafteten Verdächtigen eingestellt. Aber nicht etwa, weil das Gericht von dessen Unschuld überzeugt wäre - sondern einzig aus Mangel an Beweisen.