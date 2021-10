Als der IS-Terror unser Land heimsuchte

Abends am 2. November 2020 im Bermudadreieck, dem belebtesten Ausgehviertel in der Bundeshauptstadt. Die Stimmung ist ausgelassen, gleichzeitig schwingt ein bisschen Wehmut mit. Denn es ist die Nacht vor dem nächsten landesweiten Corona-Lockdown. Viele Wiener und Besucher aus den Bundesländern ziehen noch einmal durch die verwinkelten Gassen. Es geht von einer Bar zur nächsten, nur das Kopfsteinpflaster wird für so manchen Stöckelschuh zur Hürde. Freunde treffen, trinken und feiern steht auf dem Plan. Eben all das, was ab dem kommenden Tag wegen Beschränkungen unmöglich sein sollte.