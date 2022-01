Graffitis auf Schuldach: Mädchen-Trio ausgeforscht

Da wird jemand ordentlich Ärger bekommen: Die drei 15-jährigen Einheimischen sollen in der Nacht auf Montag am Schuldach ihr Unwesen getrieben haben. Das Dach selbst sowie Wände und Lichtkuppeln besprühten die jugendlichen Verdächtigen mit „großflächigen Graffitis“, berichtete die Polizei am Dienstag.