In Wolfsberg brannten Mülltonne und Thujenhecke

Schon Montagabend mussten die Einsatzkräfte in Wolfsberg ausrücken! Noch völlig unklar ist, wie der Müllcontainer in Brand geraten ist. Die Tonne, die bei einer Wohnanlage steht, rauchte stark. Eine Anrainerin war gerade mit ihrem Hund Gassi, als sie die starke Rauchentwicklung bemerkte. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte setzten den brennenden Müllcontainer unter Wasser. Die Löscharbeiten waren erfolgreich, an der Mülltonne und den angrenzenden Objekten entstand vorerst kein ersichtlicher Schaden.