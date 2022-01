„Uli“ meldet sich eindrucksvoll zurück

Seine Rückkehr in den Continental-Cup hätte Uli Wohlgenannt nicht besser gestalten können. Nach seinem Sieg am Samstag holte er sich auch an Tag zwei den ersten Platz - obwohl er nach Durchgang eins nur auf Rang sechs beendet hatte. „Das war viel zu aggressiv - solche Fehler will ich in Zukunft nicht mehr machen“, meint Uli. Sein zweiter Satz auf 131 Meter war dann zwar nicht der Weiteste, aber technisch sauber und mit schlechtem Wind - der Dornbirner holte sich noch den Sieg, der zweite Platz ging an Anders Haare (Nor). „Das hätte ich nach der Landung nicht gedacht“, gesteht der 27-Jährige, der nun bei 15 Conti-Cup-Siegen hält, „umso mehr hat es mich gefreut.“