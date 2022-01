Galerie Mathias Mayr: Kleinformatiges im Blickfeld

Kurz vor der vergangenen Adventszeit startete die noch bis 29. Jänner laufende Winterausstellung der Innsbrucker Galerie Mathias Mayr. Mayr stellt in dieser das „kleine Format“ von 10 mal 10 bis 40 mal 40 Zentimeter in den Fokus des Interesses. Kleinformatiges in der Vorweihnachtszeit zu präsentieren, kann sicher kein Zufall sein, da Bilder in diesem Format zumeist günstiger in der Anschaffung sind, aber ein individuelles, hochwertiges Weihnachtsgeschenk darstellen.