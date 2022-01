Deutsches BKA will Telegram mit Anfragen fluten

An Zusammenarbeit nicht interessiert

Politik und Behörden gehen zunehmend auf Konfrontationskurs zu Telegram, weil der Dienst ihrer Einschätzung nach besonders häufig von Rechtsextremisten und Anhängern von Verschwörungsmythen genutzt werde. Nach Angaben des BKA ist Telegram „hiesigen Erfahrungen“ zufolge an einer „Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden“ nicht interessiert. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hatte Telegram wegen seiner Verweigerungshaltung daher kürzlich mit der Abschaltung in Deutschland gedroht.