Deutsche Innenministerin droht Telegram mit Verbot

Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser droht dem häufig von Querdenkern und Rechtsextremen genutzten Chat-Dienstleister Telegram mit der Abschaltung. „Wir können auch das nicht per se ausschließen, ein Abschalten wäre sehr schwerwiegend und ganz klar Ultima Ratio“, sagte die SPD-Politikerin in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. „Vorher müssen alle anderen Optionen erfolglos gewesen sein.“