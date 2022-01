Franzose beschädigte in Innsbruck Pkw und Motorrad

Sinnloser und dummer Vandalenakt in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck: Ein 19-jähriger Franzose steht im Verdacht zwei geparkte Autos und ein abgestelltes Motorrad beschädigt zu haben. Der junge Mann wurde kurze Zeit festgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.