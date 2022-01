Innenminister ehrt sieben Linzer „Kriminaler“

Sie nannten sich „La Casa Bariks“: Die Bande mit Migrationshintergrund (Dominikanische Republik, Ex-Jugoslawien) hatte am 14. November ein Polizeiauto in Ebelsberg mit Benzin übergossen und angezündet. Das Kriminalreferat des Linzer Stadtpolizeikommandos ermittelte auf Hochtouren. Dabei kristallisierte sich eine ganze Gruppe heraus, die aus Wut über die Corona-Maßnahmen mehrere Sachbeschädigungen begangen, so Einsätze ausgelöst und sich in sozialen Medien damit gebrüstet hatte.