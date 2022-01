Elektronische Nase soll Fälschungen erschnüffeln

Eine „elektronische Nase“ könnte künftig bei der Unterscheidung bestimmter Pflanzen helfen und dann zum Beispiel Fälschungen teurer Teesorten entlarven. Auch ein Aufsatz für Smartphones sei denkbar, sodass man bei der Suche nach Pflanzen in der Natur den richtigen Riecher dabei habe, erläutert Christof Wöll vom Institut für Funktionale Grenzflächen am Karlsruher Institut für Technologie, wo die elektronische Nase in einer interdisziplinären Zusammenarbeit entwickelt wurde. „Das Mobiltelefon dient dann als Rechenzentrum.“