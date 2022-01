Verkauf von Selfies macht Student zum Millionär

Mit dem Verkauf von digitalen Rechten an fast tausend Selfies, die er in den vergangenen fünf Jahren fast jeden Tag von sich vor seinem Computer aufgenommen hat, hat sich ein Student in Indonesien eine goldene Nase verdient. Was ursprünglich nur als Spaß gedacht war, hat Sultan Gustaf Al Ghozali von der Universität Semarang inzwischen zum Millionär gemacht.