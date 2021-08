Spekulanten stürzen sich im großen Stil auf NFT

Die Verkäufe von sogenannten Non-Fungible Tokens (NFT) boomen in der digitalen Welt. Spekulanten wetten darauf, dass das wachsende Interesse in der Kunst-, Sport- und Medienwelt die Preise für diese noch recht neue Krypto-Anlageklasse weiter steigen lässt. Beobachter sind jedoch skeptisch, was den langfristigen Erfolg der digitalen Kunst anbelangt. Sie warnen vor dem „sicheren“ Platzen einer Blase.