Digitale Kunst: Erstes NFT überhaupt unterm Hammer

Obwohl die Auktion noch bis zum 10. Juni läuft, erreichte das Kunstwerk bereits am Freitag ein Angebot in Höhe von 140.000 Dollar (rund 115.000 Euro). Wenn man in zehn Jahren zurückblicke, „kann dieses Werk den Beginn von etwas repräsentieren und symbolisieren, das ziemlich revolutionär und sehr einflussreich ist“, sagte der Vizepräsident für zeitgenössische Kunst bei Sotheby‘s, Max Moore.