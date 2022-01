„Spirituelles Leben geben nicht nur Pfarrer vor“

Warum sollte man sich heutzutage für ein Amt in einer Pfarrgemeinde zur Verfügung stellen?

Weil es wichtiger denn je ist, in einer immer individuelleren Welt eine Gemeinschaft mitzugestalten. Ich sage den Leuten: macht mit, ihr könnt euch einbringen, ihr könnt in eurem Sinne die Kirche auch verändern. Und das spirituelle Leben hängt ja nicht vom Pfarrer allein ab.