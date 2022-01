Dreifache Spannung vor Wahlen in Niederösterreich!

Morgen in zwei Wochen wird in Niederösterreich wieder gewählt – und das nur einmal planmäßig. Denn am 30. Jänner steht die Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs an, wo man als Statutarstadt nicht an den landesweiten Termin gebunden ist. In weiteren zwei Orten stehen indes komplette Neuwahlen an.