Geimpfter Gemeinderat tritt vor Wahl aus FPÖ aus

Insgesamt 120 Teilnehmer fanden sich am Wochenende vergangenen zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Waidhofen an der Ybbs ein. Vier Anzeigen wurden in Zusammenhang mit dem Protestzug ausgestellt. Nicht mit von der Partie war FPÖ-Gemeinderat Karl-Heinz Knoll. Noch vor der Demo erklärte er nach 20 Jahren seinen Rückzug aus der FPÖ.