Waidhofen wählt, und das ganze Land schaut hin

Das Wahljahr 2022 startet am 30. Jänner in Waidhofen an der Ybbs. So klar die Rollen vor dem Urnengang auch verteilt scheinen, so ungewiss sind die Prognosen zu den Ergebnissen. Das ganze Land blickt in die Stadt im Westen. Die „Krone“ hat sich bei den Parteien und bei den Bürgern umgehört.