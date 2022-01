Xiaomi: Keine Auffälligkeiten bei Sicherheits-Test

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat die ergebnislose Sicherheitsüberprüfung seiner Smartphones in Deutschland durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) begrüßt. Sie habe bewiesen, dass Xiaomi alle EU- und nationalen Datenschutz- und Sicherheitsgesetze sowie alle geltenden EU-Normen einhalte, teilte ein Firmensprecher am Freitag mit. Das BSI hatte am Donnerstag mitgeteilt, bei der monatelangen in Deutschland vorgenommenen Untersuchung keine Auffälligkeiten festgestellt zu haben, die eine weitere Prüfung oder andere Maßnahmen erforderlich machten.