Xiaomi will Zensurvorwürfe aus Litauen entkräften

Schwere Vorwürfe gegen Huawei und Xiaomi

Zuvor hatte die Cybersicherheitsbehörde NCSC einen Bericht veröffentlicht, in dem Xiaomi vorgeworfen wird, Zensur-Möglichkeiten eingebaut zu haben. Die in Europa verkauften Xiaomi-Handys könnten Begriffe wie „Freies Tibet“, „Es lebe die Unabhängigkeit Taiwans“ oder „Demokratiebewegung“ erkennen und zensieren, so die Behörde. Auch in bestimmten Telefonen des chinesischen Herstellers Huawei sei eine Sicherheitslücke gefunden worden.