„Niemals auf Online-Erpressung einlassen!“

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden erhielt eine 57-jährige Villacherin von ihrer eigenen Mailadresse eine Nachricht, wonach ihr Email-Account gehackt worden sei. Der unbekannte Absender gab an, er habe vollständigen Zugriff auf Daten, Nachrichten, Korrespondenzen sowie Funktion der Kamera und des Mikrofons des Computers.