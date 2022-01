Mit Oldtimerhandel 2,5 Mio. Euro hinterzogen

Der Verdächtige versprach, den Schaden zumindest teilweise gutzumachen. So habe er einen Käufer für seine Autos gefunden, der sie um 800.000 Euro übernehmen wolle. Dazu kündigte er an, einige nicht betriebsnotwendige Liegenschaften im Wert von rund 700.000 Euro verkaufen. Der Mann sowie seine Sekretärin müssen sich vor Gericht verantworten. Hier sind bis zu fünf Millionen Euro an Geldstrafen bzw. eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren möglich.