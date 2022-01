Dieb ist nichts heilig: Christbaum geplündert

„Es ist schon ein schöne Tradition bei uns in Landshaag. Wir schmücken am ersten Adventsonntag einen Baum im Wald, und immer kommen viele Familien mit Kindern, um ihn anzusehen. Und auch, um die Süßigkeiten runterzunehmen. Wir hängen jede Woche nach. Am 23. Dezember feiern wir gemeinsam beim Baum“, berichtet die 51-jährige Mühlviertlerin, die vor zwölf Jahren die erste „Waldweihnacht“ initiiert hatte.