Nach Corona-Tortur in Kitz: „Wir sind wieder frei“

Die Familie, die sich am Samstag mit den verzweifelten Worten „wir sind gefangen in Kitzbühel“ bei der „Krone“ meldete, ist mittlerweile wieder frei. Wie berichtet, waren Vater, Mutter und Tochter am 2. Jänner im Zuge ihres Urlaubs in einem Ferienhaus trotz Impfung am Coronavirus erkrankt. Die Symptome verschwanden zum Glück bald, am vergangenen Freitag starteten sie den Versuch des Freitestens.