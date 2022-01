Urlauber-Familie: „Wir sind in Kitzbühel gefangen“

„Werde meinen Anwalt einschalten“

Was das „Fass zum Überlaufen bringt“: „Wir haben es bei den Hotlines in allen anderen Bundesländern ebenfalls probiert. Dort kamen wir problemlos durch. Nur in Tirol klappt es nicht“, verdeutlicht der Vater und schüttelt den Kopf. Aufgrund dieser Ärgernisse wird der Mann nun seinen Anwalt einschalten, kündigt er abschließend an. „Meine Tochter sollte am Montag wieder studieren gehen und ich in die Arbeit. Das können wir jetzt vergessen.“