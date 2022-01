Krise?!? Rekordabsatz für Bentley und Rolls-Royce

So ist das wohl generell in Krisen: Des einen Leid ist des anderen Freud, verlieren die einen, gewinnen die anderen. Oder anders ausgedrückt: Kohle kennt keine Krise. Jedenfalls hat die Luxusmarke Rolls-Royce im abgelaufenen Jahr so viele Autos verkauft wie nie zuvor in ihrer 117-jährigen Geschichte. Und Bentley noch mal weit mehr als doppelt so viele …