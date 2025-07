Jannik Sinner gegen Novak Djokovic heute LIVE

Für Sinner spricht allerdings auch einiges: Der 23-jährige Italiener hat Djokovic vor wenigen Wochen auf dem Weg zum geschichtsträchtigen, längsten French-Open-Finale (5:29 Stunden) in Paris in drei Sätzen bezwungen. Zudem führt er im Head-to-Head mit 5:4 und hat die vier jüngsten Begegnungen mit dem „Djoker“ für sich entschieden. Djokovic wächst normalerweise mit dem Druck über sich hinaus und den macht er sich wohl selbst am meisten: Denn die Chance, den ersehnten Rekord mit 38 zu schaffen, ist eindeutig in Wimbledon am größten.