Renault Austral: Tiguan-Jäger kommt ohne Diesel

Ungewöhnlicher Name? Ja, hat aber weder mit Austria noch direkt mit Australien zu tun. Wobei - irgendwie dann doch, denn Austral leitet Renault vom lateinischen Wort australis her, was südlich bedeutet. Und Australien ist die „terra australis“, als das „südliche Land“. Der Renault Austral soll also vor allem ein Südländer sein.