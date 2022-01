Aus Hass wurde Ischlerin Gartenhütte angezündet

Am 4. Jänner 2022 um 19.33 Uhr bemerkte ein Nachbar Brandgeräusche und Rauchentwicklung beim kleinen Häuschen in der Ischler Ortschaft Pfandl. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pfandl und 40 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Bad Ischl begaben sich zum Brandobjekt. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand.