Rotes Vorbild Deutschland für Landes-SPÖ

Mehr Wirtschaft aber auch nicht weniger Staat

Eine Abkehr also von all dem, was der SPÖ bisher heilig war? Auf keinen Fall, sagt Gerstorfer. Wirtschaft und Staat schließen einander nicht aus, so die Erkenntnis aus der Neujahrsklausur, sie können Partner sein. Ein Indiz dafür sieht Gerstorfer in der „Wiederentdeckung der Rolle der Sozialpartnerschaft während der Corona-Krise“. Eine Hinwendung zur Wirtschaft bedeute nicht die Abkehr vom Staat – im Gegenteil: Gerstorfer bekennt sich zum „starken Staat“. Corona habe gezeigt, dass der Staat in schwierigen Zeiten eingreifen müsse.