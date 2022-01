Sorgenfalten bei Touristikern werden größer

Falls eine Absonderung innerhalb des gebuchten Quartiers nicht möglich ist, wird auf Unterkünfte in in der Nähe ausgewichen. Sollten die Kapazitäten in der Region nicht ausreichen, bleiben als „eiserne Reserve“ noch diverse Quartiere im Rheintal und im Walgau. „Dort gibt es etwa Hotels, die kontaktlos zu betreten sind. Auch die Versorgung ist dort gut möglich“, erklärt Tourismusdirektor Christian Schützinger. Noch habe man die Situation aber im Griff: Über die Feiertage hätten lediglich drei Urlauber aus ihrer Unterkunft ausziehen müssen - sie alle seien in der Nachbarschaft untergebracht worden.