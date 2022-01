Novak, Nowak, Jesus und Andreas Hofer

Okay, nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich, aber so hat halt jeder seine individuelle Sicht auf die Dinge. Erst mal bleibt jetzt abzuwarten, ob das zuständige Gericht am Montag zu der Erkenntnis kommen wird, dass ein Tennisstar nicht anders zu behandeln ist als andere Einreisewillige oder ob man als Millionär vielleicht doch gleicher ist als alle anderen Gleichen. Das bleibt auch in Zukunft interessant.