„Ist die Corona-Lage unsicher, wird kaum gebucht“

„Die Donau ist längst zur guten Marke geworden“, sagt Petra Riffert, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Donau OÖ, der gerade ein Jubiläum feiert: Seit 30 Jahren liegt die Vermarktung von Radwegen, Ausflugszielen und Gesundheitshäusern in der Region in seiner Hand. Mit 2021 ist man gar nicht so unzufrieden.