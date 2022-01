Wiener Innenstadt wird wieder zur Corona-Demo-Zone

Einmal mehr steht der Bundeshauptstadt am Samstag ein Demo-Tag bevor, die Innenstadt sollte an diesem Tag mit dem Auto am besten gemieden werden. Unter anderem gehen ein weiteres Mal Corona-Maßnahmen-Gegner auf die Straße. Zahlreiche Teilnehmer werden erwartet, auch die Polizei steht mit einem Großaufgebot im Einsatz.