Schweizer Armee verbietet WhatsApp-Nutzung

Reger Austausch in WhatsApp-Gruppen

Dem Bericht nach wurde vor allem der zu Facebook gehörende Messenger-Dienst WhatsApp bislang rege bei der Armee genutzt. 100.000 Wehrpflichtige erhielten demnach in entsprechenden Gruppen dienstliche Informationen: „Der Zugführer teilt seinen Leuten am Vorabend der Übung mit, was sie in den Rucksack packen sollen, ob das Sturmgewehr mit muss und wo der Treffpunkt ist“, zitierte der „Tagesanzeiger“ einen Kompaniekommandant.