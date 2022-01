Maskenzwang | Abgewiesener Star

Abgewiesener Star. So viele Rückmeldungen wie auf seine Kolumne zum Thema Novak Djokovic und dessen Einreise beziehungsweise Nicht-Einreise in Australien hat „Krone“-Tennisexperte Peter Moizi noch selten bekommen. Der ungeimpfte Serbe, die überragende Nummer 1 im Tennis, wollte mit Sonderbewilligung in das in Sachen Corona so strenge Australien einreisen, um dort einmal mehr die Australian Open zu gewinnen - und wurde abgewiesen. Er kämpft dagegen - und sorgt weltweit für Schlagzeilen, vor allem aber heftige Kritik, auch in Österreich. Und so widmet sich Peter Moizi heute wieder der Djokovic-Affäre und schreibt: „Unfassbar, dass einem Weltstar mit 20 gewonnenen Grand Slams so ein Fehler passiert.“ Ja, wirklich unglaublich!