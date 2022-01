Illmitzer Künstlerin studiert Bildhauerei in Graz

Seit dem Vorjahr ist sie nun auf der Ortweinschule, der Meisterschule für Bildhauerei in Graz. 2022 beendet sie diese Ausbildung. In ihrer Abschlussarbeit geht es um „Die unsichtbare Künstlerin“. Denn die Kunstgeschichte ist rein männlich dominiert, Frauen kamen früher einfach nicht vor. „Leider, denn Frauen haben einiges drauf“, schmunzelt Deutsch. Sie hat ihre Kreativität gefunden und ist glücklich mit dem was sie macht. „Ich kann nur jeder Frau raten sich nicht davon abhalten zu lassen das zu tun, was sie will“, so die Illmitzerin. Damit die „zukünftige Kunstgeschichte“ auch von vielen tollen Frauen erzählt.