„Tirol hat viel Geschichte und bietet viel Stoff“

„Krone“: Was macht Tirol als Drehort attraktiv?

Johannes Köck: Einerseits die vielfältige Berglandschaft und die wunderschönen Seen. Andererseits ist es die Architektur, die sowohl modern als auch historisch ist. Und das Land hat viel Geschichte und bietet somit Stoff für viele Geschichten. Die Erreichbarkeit der Drehorte ist auch für große Filmteams optimal. Darüber hinaus zeigen die Behörden und die Bevölkerung in Tirol viel Kooperation.