350 Millionen Zuschauer sahen Tirols Landschaft

Tirol punktet mit Bergen, Seen und der Geschichte

Wie Johannes Köck weiß, „ist Tirol ein überaus beliebter Ort für Film- und Serienproduktionen“. Das bestätigt auch das Ensemble Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Mark Keller, Monika Baumgartner und Natalie O‘Hara, das für das Serienspecial „Kalte Stille“ der erfolgreichen Serie „Der Bergdoktor“ vor der Kamera stand. Gedreht wurde in Sankt Jakob im Defereggental, am Staller Sattel und in Kals am Großglockner. Zudem gingen zwischen Juni und Dezember die Dreharbeiten für die regulären Folgen der 15. Staffel in Ellmau und Umgebung über die Bühne.